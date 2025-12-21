Un buen Sevilla se estrelló en Courtois

Sin ningún género de dudas, apareció en el Bernabéu el mejor Sevilla que se recuerda, incluso mejor que el de la tarde del Barça. El equipo de Almeyda mereció salir del avispero con todo el botín, pero se coaligaron a medias la mala definición y la prodigiosa actuación de Courtois. Media docena de intervenciones ante las muy claras de Isaac y de Alexis más un paradón a Alfon sobre la bocina evitaron el triunfo del Sevilla.

Planteó el argentino un partido muy ambicioso en el que recitó un papel muy importante Juanlu en esa misión de ser defensa cuando el balón es del rival y extremo cuando lo tiene un compañero. Luego emborronaría su partidazo en el penalti que dejaba el pleito visto para sentencia. Pero el acierto fue de indudable sello coral y la prueba estuvo en que el equipo no se resintió de la intemperancia de Marcao que dejaba al Sevilla con uno menos a veinte minutos de la terminación.

Fue un Sevilla sólido, competitivo y que superó al Realísimo de cabo a rabo. Un testarazo de Bellingham a pelota parada al borde del descanso y un penalti ejecutado por Mbappé causaron la derrota de un equipo que ofreció una cara que invita al optimismo. Quien hace un cesto puede hacer un ciento y el cesto que tejió el Sevilla en el mayor escaparate del fútbol es lo que ofrece argumentos para pensar en un Sevilla reencontrado con el que debe ser. Claro que para confirmar esos augurios hace falta tener más acierto de cara al gol.