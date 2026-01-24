La bolsa alemana como oportunidad de crecimiento

La economía alemana ha atravesado una fase de estancamiento desde 2022 como consecuencia del shock energético provocado por la invasión de Ucrania, las subidas de los tipos de interés y la atonía de la inversión en Europa por la preferencia de los inversores por la inteligencia artificial estadounidense.

Pero esto está empezando a cambiar, y las previsiones son de una aceleración del crecimiento que impulse a su vez un ciclo de sólido crecimiento de los beneficios de las compañías alemanas en los próximos años. En concreto, esperamos que las compañías del DAX alemán aumenten su beneficio a una tasa del 13% anual hasta 2029, la más elevada de los principales países índices europeos.

Este crecimiento se apoya en los planes de inversión en defensa e infraestructuras que va a impulsar el gobierno alemán en los próximos años aprovechando la solidez de sus finanzas públicas que dejan margen para un aumento moderado del déficit.

Adicionalmente, la bolsa alemana tiene una amplia diversificación con exposición a la mayoría de las temáticas de crecimiento que vemos más atractivas en los próximos años. En particular, a la electrificación de la economía, despliegue de centros de datos, infraestructuras de redes eléctricas y energía renovable, banca de inversión & mercados de capitales, semiconductores y defensa, entre otras.