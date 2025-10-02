Bromas que gasta la vida

Neguri es la parte más exclusiva del Gran Bilbao, una zona plagada de palacetes donde vivió y vuelve a concentrarse esa burguesía vasca de comunión diaria y fervor peneuvista. Hace unos cuarenta años, José María Ortiz de Mendívil, el célebre Don Moviolo, nos llevó a un txoko de la orilla izquierda y nos paseó por Neguri antes de tomar el puente colgante que une Guecho y Portugalete. La impresión fue deprimente, pues Neguri era en aquel tiempo de plomo un cementerio de palacetes cerrados por unos dueños que se habían exiliado a Málaga o Alicante huyendo de la extorsión, del secuestro y del tiro en la nuca. Neguri recobró su vida, sus habitantes vuelven a bañarse en Las Arenas, en Plencia o en Algorta y los hijos de aquellos que vivieron en el terror etarra no tienen ya nada que temer. Y fíjese si nada temen que el sarcasmo llega hasta el hecho de apoyarse en Bildu para seguir en Ajuria Enea no se sabe por cuánto tiempo, ya que lo más probable es que sean desalojados por estos amigos de ahora.