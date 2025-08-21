Cambiar para que todo sea igual

Anunciaron que habría un número inferior de intervenciones del VAR y la primera jornada transcurrió cumpliéndose lo anunciado. Y ahora vemos que quizá sea bueno no coartar de esa manera el papel del artilugio diabólico. Sostenemos su beneficiosa utilización, sobre todo tras comprobar cómo una vez más el pez grande se come al chico. Demostrado cómo los más poderosos fueron beneficiados tras abstenerse el artilugio y dejar que se validaran acciones del Realísimo y del Barça mediante mirar hacia otro lado desde la sala VOR.

Munuera Montero debió parar el juego cuando Raíllo se dolía en el césped por un balonazo en su cabeza mientras que el cántabro Cordero Vega facilitó el triunfo madridista ante la inhibición del VAR. Seguramente, el artilugio hubiera reparado en que fue Mbappé el que pisa a Juan Cruz y ya que estamos en este proceloso apartado vayamos a lo ocurrido en San Mamés considerando penalti de Juanlu a Nico en jugada revisable.

O sea que estamos donde estábamos cuando el VAR era utilizado con más frecuencia. Un aparato ideado para impartir justicia y que es igual de injusto cuando se sobreutilizaba que ahora. Tan injusto es escudriñando en el deseo de encontrar una infracción que absteniéndose. La primera jornada nos desveló de qué manera se cambian las cosas para que todo siga igual, con penaltitos de los habituales en Bernabéu y San Mamés o haciendo la vista gorda a favor del Barça. La vid a sigue igual.