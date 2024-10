El craso error de cuestionar a Pellegrini

Cuando a un profesional se le cuestiona a las primeras de cambio tras casi un lustro claramente positivo queda comprobado que en fútbol es una utopía irrealizable lo del proyecto a largo plazo. ¿Qué labor es comparable con la de Pellegrini en el Betis? Bueno, pues tres derrotas consecutivas y el hombre milagro queda convertido en uno más por deseo directo del enorme número de entrenadores de barra emboscados en el anonimato.

Ha resistido a tres directores deportivos y asistido a la marcha de futbolistas contra su opinión porque la situación de la caja así lo aconsejaba. Poner en cuarentena la labor del chileno es dejar clara la ignorancia de los que así se manifiestan. Es una opinión que sólo ha salido a colación en esos vertederos que son las redes sociales y que acoge a una clientela que desde el anonimato tirotea a cuanto le rodea y ahora le ha tocado al mejor entrenador que ha tenido el Betis.

Ex aequo con Lorenzo Serra, Pellegrini ha llevado al Betis por unos caminos desconocidos y hasta ha logrado engrosar la sala de trofeos con un título. Y ahora, cuando los resultados no son los que se esperaban ni siquiera se espera un tiempo para la corrección del camino, sino que se le afea, sobre todo, perder con el Sevilla. La culpa que tendrá el hombre de que el juez viera pecado donde no lo hubo ni que Lo Celso, Roque y Bakambu erraran lo que erraron ante Nyland.

Alguno hasta ha llegado a la sublime conclusión de que estamos ante un ciclo finiquitado. Doctores tiene la Iglesia, también son abundantes en los estercoleros de marras y servidor de Dios y de usted cree que es pronto para liquidar este tiempo de vino y rosas que se ha vivido en Heliópolis. Lo que sí podemos decir es que las circunstancias han obrado de forma tal que un equipo que tanto ilusionaba se haya desinflado... aunque sólo sea transitoriamente, conque esperemos.