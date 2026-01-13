Cuidado, martes y 13

Cuidado, mucho cuidado con lo que se hace desde el minuto uno hasta que pleguemos velas. Desde que abramos los ojos, el peligro estará latente y toda cautela será poca, pues si algo hay que tenga un cartel indiscutible de gafe es que amanezca martes y, además, 13. Son tantas las precauciones y tantas las circunstancias a eludir que conviene guardar mucho cuidado no vaya a ser que la que olvidamos nos dé la cara. Dicen que da mala suerte no creer en estas cosas, pero sí resulta cierto que creer en ellas nos pone al borde del sinvivir. Cuidado con pasar por debajo de una escalera, entre otras cosas porque lo más blando que puede caerte encima es un albañil. Procede no olvidar la patita de conejo a ser frotada al primer síntoma mufa, como es una temeridad dejar el sombrero encima de la cama, las tijeras abierta o el paraguas desplegado bajo techo y qué decir si se te cruza un gato negro. Son supersticiones, claro que sí, pero cuidarse de no caer en algo de esto puede ser un error. Martes y 13...