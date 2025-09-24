Continúa el Sevilla gafado como local y quizás fuera anoche cuando más cerca estuvo de romper una racha que se alarga inmisericordemente. Tuvo la partida con el Villarreal una gran variedad de fases, pues si al descanso puede irse el Sevilla en clara desventaja, luego se sobrepuso hasta el punto de acariciar la victoria. Fue un equipo el Sevilla que siempre mostró cara de equipo, pues tanto en las flacas como en las gordas se mantuvo no sólo de pie, sino mirando a la cara a un equipo de Champions como los de Marcelino.

Ya digo que el primer tiempo, entre los aciertos de un descomunal Odysseas y la falta de tino de Moleiro y la compaña, sólo el remate a quemarropa de Oluwaseyi le hizo daño a un Sevilla que mostraba demasiadas costuras al aire. Pero tras el descanso cambió la decoración hasta el punto de que los de Almeyda hicieron pasar por timoratos a los de Marcelino. Mordiendo en cada duelo obtuvo la recompensa en forma de cañonazo de Sow en una de las innumerables bullas que iban a crearse cerca de Arnau.

Y cuando más favorable se mostraban las cosas, el Sevilla tuvo el infortunio de la inoportunidad de Nianzou, lesionado con los cambios hechos. La suerte estaba echada y en una contra que no debió producirse viendo que el empate no era tan malo, demarraba Mikautadze para servir en bandeja y que Solomon decidiese. No acaba el Sevilla de acabar con la mala racha, pero quien da lo que tiene...