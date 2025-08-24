Debut ante un equipo de autor

Debut como anfitrión del Sevilla en noche de lunes y ante un rival muy meritorio. Se trata de colisionar con un equipo que tiene las mismas dificultades que el Sevilla en cuanto a las obligadas inscripciones, pero que ha empezado el campeonato cantando bingo en casa de un europeo. De nuevo cuño, pero europeo un Celta que hincó la rodilla ante un protagonista nada secundario de este artículo, el Getafe. Abundemos en que se trata del Getafe de Pepe Bordalás, un equipo de autor. Por cierto, el eficiente entrenador alicantino es pieza codiciada por el Sevilla un verano sí y al otro también.

Muy criticado por la forma en que entiende el fútbol, convendría pensar en qué haría con una tropa más cualificada. De hecho, su única experiencia para hacer un cesto con mejores mimbres fue en el Valencia y lo llevó a la final de Copa del Rey. Ahora con sólo una docena de fichas profesionales le dio sopas con honda al Celta en su propia casa y con ese bagaje aparece mañana en Nervión.

Sevilla-Getafe, duelo entre dos de los equipos más acuciados por el problema de las inscripciones. Acuciados y agobiados, pero se trata del debut sevillista como anfitrión y lo hace bajo el reciente recuerdo de una buena imagen en San Mamés. Víctima de un penaltito de los que tanto se dan allí, al Sevilla le faltó haber impermeabilizado el entorno de su portería para sacar algo acorde con sus merecimientos. Mañana, choque interesante ante uno que sabe a qué juega.