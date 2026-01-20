Descensos en Europa

Los principales índices europeos comenzaron la semana con descensos; destacó la caída del EuroStoxx 50 de un 1,7%, lastrado principalmente por Flutter Entertainment (–6,2%) y el sector del lujo francés, con fuertes caídas en Louis Vuitton, Kering y Hermes. Por índices, el Íbex 35 cerró con la menor caída (–0,3%). Seguido del FTSE 100 británico que descendió un 0,4%, el peor comportamiento fue del índice francés con descensos del 1,8%. En España, los descensos no fueron tan pronunciados como en el resto de los índices debido a su menor dependencia de EEUU en materia de aranceles. Destacamos el buen comportamiento del sector bancario, la parte negativa la pusieron las empresas con mayor dependencia a EEUU como Puig Brands (–3,7%) o Grifols (–2,6%). En Europa, los fabricantes de automóviles europeos y el sector de los artículos de lujo se vieron muy afectados por la reacción de los inversores ante las propuestas arancelarias. El índice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts cayó un 2,2%. Volkswagen se desplomó alrededor de un 2,9%, mientras que Porsche cayó un 3,9% y BMW un 3,7%. La parte positiva la pusieron las acciones de defensa, destacamos la subida de Rheinmetall.