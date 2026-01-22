Deseada, gozosa y nada sorprendente nueva

Al vuelo campanas de la Giralda porque ya se ha hecho la luz y Sevilla vuelve a gozar de la presencia de su torero predilecto. Así como aquel histórico 12 de octubre decidió arrancarse la coleta en Las Ventas para desaire a la Maestranza, la noticia de que su tiempo sabático no llegó al año también nos llega desde el Foro, qué le vamos a hacer. Se reedita la historia aquella de la almohada del Cordobés de hace sesenta años.

Esta vez, la almohada fue sustituida por la constancia ilusionada de José María Garzón en solitario para ir a Portugal y a La Puebla a convencer a un genio tan singular. Un abono sin Morante era un plato difícil de digerir, incluso de diseño muy complicado, por lo que la fecha del 21 de enero de 2026 ya entra de lleno en la categoria de efeméride. Y habrá que convenir que la presencia de Morante era un hecho anunciado desde el mismo momento en que se produjo.

Y la vuelta del cigarrero viene acompañada de un gesto que vamos a ver cómo sale. Recuperar la fecha del Corpus en una ciudad desertizada es tarea asaz complicada. A la memoria nos viene aquel glorioso Corpus 81 con Manolo Vázquez, Curro Romero y Rafael de Paula convertido en inolvidable sinfonía... en la clandestinidad. Tarde de calor bochornoso y ni siquiera un tercio de los tendidos cubierto. Empresa complicada, pero por lo pronto, desde Madrid nos llegaba la gozosa noticia de que Morante vuelve; ¿para quedarse?