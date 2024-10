Detalles que afianzan la figura de Pimienta

No hace ni siquiera un mes, el Sevilla había caído en Mendizorroza y García Pimienta tenía un pie, o los dos, en la calle. Aquello no funcionaba y todo iba mucho peor de lo esperado a pesar de que los vaticinios no eran precisamente optimistas. La sensación que dio el equipo en Vitoria había hecho saltar unas alarmas que venían amagando desde el mismo día que el catalán se comprometió con la dirección de un grande de España.

Aquellos dos meneos tan seguidos ante Villarreal y Girona como local habían alarmado a la clientela, pero fútbol es fútbol y tres éxitos como fueron la victoria sobre el Getafe en gol sideral de Navas y el conseguido ante el Valladolid se sumaba el inesperado empate en San Mamés logrado en una carambola sobre la campana final. Ahí se le aclaraba la vida a García Pimienta y con el triunfo en el derbi se desató la euforia conllevando una renovación sorprendente y merecida.

Y como en fútbol son los resultados los que imperan y tapan cualquier tipo de falla, todo le sonríe a un entrenador que puede hasta ser providencial en el futuro a corto y largo plazo del club. Aparte de estar recuperando el nivel de futbolistas como Ejuke o Nianzou, algo que es obra suya indudable es haber fichado a Peque. Que su talentoso paisano vista la camiseta del Sevilla es obra personal e intransferible de Javier García Pimienta y eso es de tener en cuenta.

¿Quién se habría traído a Peque de no ser García Pimienta? Y lo más probable es que se convierta en un cheque al portador que alivie la desastrosa situación financiera del Sevilla Fútbol Club. Detalles que configuran una situación en la que el entrenador tiene mucho que ver, de ahí que su cartel haya subido tanto. Y no sólo subió por la mejoría en los resultados sino por detalles como la recuperación de activos o el hallazgo de Peque, un magnífico desconocido.