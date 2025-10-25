Mucho dominio y un solo disparo

Sendos lances desafortunados de Cardoso fueron la causa del tropiezo del Sevilla ante la peor Real Sociedad que se recuerda. Un penaltito y una desaplicación del portugués le dieron a Oyarzábal la oportunidad de ganar por segunda vez en lo que va de Liga. También la falta de fútbol de un Sevilla que no supo traducir en goles su dominio territorial influyó de forma decisiva en una derrota que se hizo dolorosa.

Era un partido que llegaba con la vitola de algo más de asequible para los de Almeyda, pero sólo con un tiro a puerta, el que propició el empate de Gudelj, es complicado aspirar al triunfo. Aquella rentabilidad de Vallecas con un tiro para tres puntos no suele ser algo que se prodigue y en San Sebastián no supo nunca desembarazarse de los corajudos duelos ganados por los locales. Ni una sola parada de Remiro justifica este tropiezo, pero lo que no se le puede negar al equipo es la forma en que compite.

Pelean generosamente, pero su dominio territorial fue más a base de empujones que de combinaciones. Sobre todo en el segundo tiempo, con la Real hundida ante Remiro, debió el Sevilla apelar a la ligazón y aunque su efectividad aérea no es mala, en Anoeta no surtió efecto. Sólo el tiro de Gudelj que envenenó Gorrotxa fue la pólvora que el Sevilla gastó ante un equipo que no es aquél de Zubimendi, Merino, Take y demás. Derrota inesperada por el rendimiento sevillista de visitante, pero sin ponerse de gol es difícil.