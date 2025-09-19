Duelo entre viejos iguales

Sendos empates en las dos primeras jornadas tienen a la Real en un puesto desairado y quizás suma de preocupación por tratarse del primer curso tras Imanol. Sin Imanol y sin Zubimendi es la Real atípica de no encontrarse en competición continental. Y llega a la Cartuja a contender con un Betis que muestra más juego que puntos, ergo podría decirse que estamos ante un choque tan igualado como siempre, pero en un tono menor del que se acostumbraba en los últimos ejercicios.

Será ésta la primera noche con Antony en la Cartuja, lo que aporta un plus atractivo y un subidón en el ánimo de una clientela que le profesa un afecto importante. Pero Antony aparte, el Betis se halla en la tesitura de ponerse firme ante el considerable número de puntos que se fueron por los desagües de LaLiga. Puntos que se marcharon en Elche, Vigo y Orriols para sumarse a los dilapidados ante el Athletic, autogol aparte.

De todas maneras, esto no ha hecho más que comenzar y lo de esta noche es un pleito repetido entre rivales habitualmente iguales. Ahora es la Real la que parece más necesitada de puntos, pero no en mucha más necesidad que el Betis. Se trata de un partido con las puntiagudas aristas de todo choque liguero y en él predomina la curiosidad que el bético tiene ante qué Betis será el que circule con más asiduidad por la competición. Y, por supuesto, sin que la sombra del próximo miércoles con Nottingham Forest distraiga por ningún motivo.