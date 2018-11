El vídeo de 'Toby'

LA secretaria general del PP andaluz, fiel escudera de Moreno Bonilla, llamadme Juanma, ha subido un vídeo del jefe a Facebook. En plena campaña, estas cosas no se hacen por azar. Nunca. Si en campaña se sube un vídeo, sólo puede ser un vídeo de campaña, aprobado por el equipo de spin doctors que tratan de ganar las llaves de San Telmo. La grabación muestra a Juanma jugando en casa con Toby, un perrito perdido que él recogió ocho meses atrás. En principio eso es todo. Y uno se pregunta: ¿exactamente a qué viene ese vídeo? No tiene sentido pensar que el objetivo sea revelar que Juanma tiene un perrito para demostrar que es un tipo normal, que no tiene serpientes o tarántulas como mascotas sino un perrito... ¿O sí se trata de eso? Mal asunto si en el PP aún creen que necesitan hacer saber que Juanma es un tipo normal.

Se supone que, en mitad de la campaña, el vídeo tendrá un mensaje algo más sofisticado. A ver, no como Lars von Trier o Kusturika, pero algo más que eso. Y esta podría ser una interpretación: Toby estaba perdido hace ocho meses, pero Juanma lo rescató; y Toby representa a Andalucía, perdida también desde hace ocho lustros. Así pues, si Juanma rescató a Toby, puede rescatar a Andalucía. Es más Juanma le ha dado una buena familia a Toby -"es un miembro más de la familia", dice en el vídeo- y se entiende que a Andalucía también puede darle una buena familia, que es la Gran Familia del PP, y ya no sería la pobre Andalucía pródiga, sino próspera como Galicia, Madrid, La Rioja, Murcia o Castilla y León, donde se estudia más y mejor. En fin, ahí queda la moraleja: Andalucía tiene la oportunidad de seguir perdida como aquel perrito o cambiar, como propone el eslogan de la campaña, para ponerse en buenas manos.

Qué gran campaña. Después, claro, culparán de su derrota a los andaluces aborregados.