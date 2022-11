Qué hallazgo: ¡convertir Andalucía en Dinamarca!

« IMPUESTOS »

El presidente andaluz ha desvelado un dato en la sesión de control: hay 400.000 nuevos contribuyentes desde su llegada al poder en 2018. Tal como fue enunciado, parecía un dato recién llegado que Juanma Moreno no se hubiera podido resistir a contar en el Parlamento. Como Luis Miguel Dominguín cuando se acostó con Ava Gardner y se levantó a vestirse apenas terminar: “Pero ¿dónde vas?” le dijo ella, y él respondió “¿Dónde voy a ir? A contarlo”. Juanma Moreno corrió al Parlamento a contarlo: ¡400.000 contribuyentes más! Eso significaría que funciona su mensaje de menos presión fiscal, más atracción de rentas y más recaudación... O sea, si estos cuatro años hay un 10% más de declaraciones de IRPF, y un 25% más recaudación, algo están haciendo bien. Pero Pedro Sánchez, de visita a Andalucía, prefirió insistir en que algo están haciendo mal: Madrid es rica, y puede permitirse los malabarismos fiscales, pero Andalucía es pobre, y no pueden ayusear. Tal vez sí, tal vez no, pero hay algo seguro: Sánchez a quien le ha hecho una contrarreforma es a Andalucía. Y de dudosa constitucionalidad.

Sánchez dijo, como si hubiera visto la luz, “¿por qué no convertir Andalucía en la Dinamarca de Europa?” (seguramente quiso decir “la Dinamarca de España” porque en definitiva la Dinamarca de Europa es Dinamarca), o sea, rica, progresista e innovadora. Como idea es poco original: Borbolla ya en los ochenta comenzó a hablar de la California del sur de Europa, también Chaves, y así cuarenta años de segundas modernizaciones imparables. Claro que el riesgo de ciertas preguntas son las respuestas, y a Sánchez podrían responderle: “¿por qué no haberlo hecho en casi cuarenta años de gobiernos socialistas?”. Andalucía no salió del furgón de cola. Y, al cabo, el progreso no va de eslóganes ingeniosos, sino de soluciones eficaces. Esto va de metanol verde, de empleo, de red eléctrica, y los 400.000 están bien, aunque seguramente reflejan que en pandemia afloró mucha economía sumergida para mantenerse a flote con el asidero público. O sea, bien tener 400.000, y que el porcentaje de rentas altas se multiplique, pero seguimos detrás. El progreso se refleja en los rankings, no en los adjetivos.

« MARBELLA »

A la mítica localidad mediterránea reinventada por la jet prusiana, los Hohenlohe-Langeburg y los Bismarck, los Scholtz-Hermensdorff vía marquesa de Belvis con maestros de ceremonia como el conde Rudolf von Shönburg casado con la princesa María Luisa de Prusia, le estaba costando desprenderse de la sombra persistente del gilismo entre otras corrupciones. A Ángeles Muñoz le tocaba gestionar la reconstrucción moral de Marbella. Y va a ser que no. La imputación de su marido y el hijo de este, entre el narcotráfico y el blanqueo inmobiliario, no la implica directamente, al menos hasta ahora, pero le resta demasiada credibilidad. A seis meses de las elecciones, parece tarde para cambiar de caballo... pero también para cambiar de ética.

El PSOE ha tratado de llevar el asunto al Parlamento andaluz para forzar al PP a pronunciarse. Y la iniciativa ha encallado en la Mesa por cuestiones técnicas, que seguramente es lo que esperaban en el PSOE. Ellos sabían que de preguntar Juan Espadas por una desautorización conyugal de la alcaldesa de Marbella, le habrían respondido: “¿Y usted, señor Espadas, se siente desautorizado por la imputación de su mujer en el Caso Faffe de malversación y enchufismo?”. Al PSOE de momento le es suficiente con mantener el runrún, a sabiendas de que hay ruido y aún habrá más en año electoral de municipales con la guerra de correos electrónicos comprometedores. Tal vez ya no le cueste la cabeza a Ángeles Muñoz, pero ya le ha costado la credibilidad.

« CISMITIS »

En la llamada izquierda de la izquierda, eufemismo al uso para no decir extrema izquierda tal como se dice extrema derecha, se está cociendo otro cisma a fuego lento y a la vista de todos. Podemos advirtió a Yolanda Díaz que no ningunee a Podemos; esta replicó que se siente libre; después Pablo Iglesias le recordó que él la puso ahí y exigió respeto, paradójicamente después de despacharla de estúpida, ingenua y también reaccionaria; Yolanda Díaz se desmarcó de cualquier deuda, obviando el dedazo; Echenique manejó datos de que la marca Podemos casi triplica a Sumar; los sondeos... En Andalucía la relación va más deteriorada. Inma Nieto, a la que también bendijo Yolanda Díaz por el muy democrático procedimiento de ungirla en la Feria de Sevilla con un paseo por el Real abrazadas, no da ni un milímetro cúbico de oxígeno a Podemos. Los morados la llaman La Elegida para recordar que, a diferencia de ella, su candidato sí tenía seis mil avales. Días atrás, Inma Nieto prefirió renunciar a una rueda de prensa de su grupo en el Parlamento antes que permitir que hablase el portavoz adjunto, ese mismo Juan Antonio Delgado, presente allí. Así está el nivel. Yolanda Díaz no va acudir a las municipales, con la convicción de que Podemos se deshará y eso certificará su condición como ‘la gran esperanza blanca’. Aquí, donde Podemos tiene más marca e Izquierda Unida más aparato, también chocarán. Hay muchas formas de autodestrucción, pero en la extrema izquierda casi siempre recurren a la misma: la cismitis, esa incontinencia apasionada por romperse a golpe de cisma.