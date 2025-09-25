Un empate que sabe a gloria

Pocas veces se habrá celebrado un empate de local como anoche celebró el bético no haber perdido ante un rival netamente superior. Ese gol de Antony cuando se temía lo peor sabe a gloria y hace que el debut continental dé bastante pie al optimismo. Y es que lo ocurrido tras el gol de Bakambu hasta llegar al intermedio fue una pesadilla negra. Todo pintaba estupendamente cuando al cuarto de hora marcó el congoleño, pero en demasiado poco tiempo, la noche dio un giro de ciento ochenta grados mediante dos goles de Igor Jesús en pleno desbarajuste defensivo del conjunto verdiblanco.

Era como un combate desigual, como una pelea entre hombres y niños, con una diferencia en el físico desmesurada para que el balón rondase por las barbas de Pau López con demasiada frecuencia. Aquello se daba por perdido y contundentemente, por lo que cuando llegó el descanso la conclusión era que lo mejor era el resultado, ese 1-2 que mostraba el electrónico.

Tres cambios hizo Pellegrini y eso se unió a que el Forest vio todo hecho para dedicarse a guardar la ropa, seguramente pensando que ya había nadado bastante en la primera mitad. Y a esa primera parte de auténtica pesadilla surgió un segundo tiempo con gente nueva que iba a darle un mejor dinamismo al equipo. Pero aunque ganaba el duelo por las posesiones, el Betis no se ponía de gol. Pero fútbol es fútbol y a cinco minutos del final surgiría la calidad de Antony para salvar la noche.