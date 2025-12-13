‘Ena’, la reina de España

Faltan series históricas en un país donde tendríamos que mirarnos más en el espejo del pasado. No series de época, de ropones, disfraces y melodramas, fábricas de mundos paralelos anteriores. Hablamos de Historia para reflejarnos. No para arrojarnos los muertos a la cara, sino para entender mejor de dónde venimos. Venimos no solo de una democracia que costó curtir o de una dictadura emplazada desde una Guerra Civil. También de una república fallida y no respetada por nadie o del desastre de Annual, en el Rif, donde hace un siglo los jóvenes eran sentenciados en rebaño.

Y la dictadura de Miguel Primo de Rivera, militar populista y oportunista al que en Ena da vida con toda verosimilitud Mariano Peña. Sombreado de colmenero para el espadón jerezano.

La miniserie de los lunes termina la próxima noche, con el exilio, por lo que ya podrá verse completa en RTVE Play. Con ciertas carencias, con un primer episodio mejorable, la ficción de Javier Olivares sobre la familia real de Alfonso XIII va cuajando con los capítulos, a medida que las pesadillas arrecian. Mejoran todos los actores. Es la adaptación de la novela de Pilar Eyre sobre la reina Victoria Eugenia, que encarna Kimberley Tell (buena decisión por ser británica). Pero es más que el relato de una reina anegada en tragedias personales. El coprotagonista es aquella España zarandeada por compadreos. Una España maniatada y confrontada por una élite cortoplacista. Reflejo de hoy. Tenemos al menos una Corona mejor ceñida.