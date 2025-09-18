Los principales índices europeos tuvieron un comportamiento mixto a la espera de la Fed. El IBEX 35 cerró con una caída del 0,2%; el FTSE MIB, el más castigado en Europa, perdió un 1,3%; y el Euro Stoxx 50 se mantuvo plano.

El mercado europeo estuvo a la espera de la reunión de la Reserva Federal, ante el riesgo de que las decisiones de los responsables políticos, dado su impacto en el mercado laboral, fuesen menos moderadas para mantener la inflación bajo control. El BCE podría ajustar su política si la situación cambia, ha comentado su vicepresidente, Luis de Guindos.

En Canadá, el banco central ha recortado los tipos de interés 25 pb hasta el 2,5%, la primera reducción desde marzo ante los daños de los aranceles estadounidenses en la economía y el mercado laboral.

En Reino Unido, se han suspendido las negociaciones con EEUU para eliminar los aranceles al acero británico, que se mantendrán en el 25%. Por su parte, Microsoft, OpenAI y otras estadounidenses han anunciado planes para invertir miles de millones en infraestructura tecnológica en el país.

Los inversores de petróleo ponderan las consecuencias de los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas.