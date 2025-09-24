Tras la estela de EEUU

Los principales índices bursátiles europeos registraron avances generalizados, siguiendo la estela de los nuevos máximos en los índices estadounidenses el lunes. En EEUU, el acuerdo para que Nvidia invierta en OpenAI sirvió para impulsar los índices a nuevos máximos gracias a los valores tecnológicos. En la Eurozona el PMI compuesto registró su nivel más alto en 16 meses, aunque con una evolución divergente con caída en el sector manufacturero a 49,5 puntos y repunte del sector servicios a 51,4 puntos. La reacción positiva de las bolsas tras la reanudación de las rebajas de tipos de la Fed se está consolidando. Los índices estadounidenses están empezando a superar las últimas zonas de resistencia que pueden frenar su avance, lo que reduciría la probabilidad de una corrección a corto plazo. El único punto débil es la concentración de la subida de las últimas semanas en los valores tecnológicos, pero esto podría estar cambiando con el S&P 500 equiponderado y el Russell 2.000 (small caps) alcanzando nuevos máximos históricos en los últimos días. Los índices europeos se mantienen todavía en sus rangos laterales de los últimos meses, pero se están acercando a los niveles clave cuya superación podría suponer la reanudación de sus tendencias alcistas de largo plazo.