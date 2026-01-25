La fe mueve montañas

Golpe en la mesa de las preocupaciones el que dio el Sevilla ante un Athletic que se había adelantado en el marcador. Estábamos ante una cita preocupante. Siempre la presencia de los leones conlleva un plus de preocupación y aunque no atraviesan por su mejor momento, tampoco era para volteo de campanas el que atraviesa el Sevilla. Para colmo, una desaplicación en defensa, una más, hacía que Navarro adelantase a los vascos en el marcador. Un golpe que en la situación del Sevilla hace mucho daño, pero sólo dos minutos después equilibraba la cosa Peque con un muy buen gol.

Gol balsámico para irse al descanso con buen talante y lo cierto es que entre el gol de Peque y el fervorín de Almeyda en la intimidad del vestuario, la situación se presentaba con buen aire para la tropa local. Conviene decir que todo transcurría con el entusiasmo y la intensidad por encima de otras cualidades. Y ahí se mueve el Sevilla como a favor de querencia, como pez en el agua.

Y en ese zafarrancho de dos o más futbolistas en pos de la pelota, el Sevilla no tardó en encontrar el tesoro que buscaba. Un penaltito de esos que andan desvirtuando este juego hizo que entrase el VAR y cuando el VAR entra... Adams sentenció desde los once metros y a más de media hora del final, el Sevilla supo jugar sus bazas. Cortito con agua de juego este Athletic, el resto fue un asedio sin fundamento alguno para que el Sevilla con su fe llegase con bien a la orilla.