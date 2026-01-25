Gran idea de Morante

Salida de la mente feraz de un genio, la tauromaquia recibe un impulso que se renueva anualmente en plena cuesta de enero. A rebufo de la festividad del Patrón del pueblo, La Puebla se reviste de Pamplona con la calle Larga convertida en una Estafeta alborozadamente ilusionante. Estas fiestas de San Sebastián motorizan la Fiesta en unas fechas ayunas de toreo y es un impulso que se debe al Ayuntamiento cigarrero gracias a la idea que germinó en la sesera de Morante. Es una fiesta nueva que ha calado desde que en 2015 se le ocurriese al torero disfrazarse de Hemingway para que un chupinazo diese la orden de salida. Es éste un acontecimiento que llena de taurinismo la patria chica de un genio que no para de darle vueltas a su cabeza en aras a que el toreo no pierda pulso. Convertido en locomotora que tira del convoy, Morante ha encontrado en esta modalidad de los encierros un motivo para que la cuesta de enero no sea una fecha vacía.