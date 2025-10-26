Que la historia establezca una tregua

Igualados a puntos y a casi todo, Betis y Atlético de Madrid se citan en esta noche de lunes con el caso prácticamente insólito de sendas cartas credenciales parejas. Frente a esto, la historia, una historia que refleja una clara superioridad colchonera, sobre todo desde que Diego Pablo Simeone se asentó en su banquillo. Son datos abrumadores que, sin embargo, se miran como el agua que ya pasó bajo el puente.

Es agua que no mueve molino alguno pero que da que pensar. Da que pensar ante el choque de dos de los buenos equipos de LaLiga y que llegan tras una aventura continental que si bien se resolvió medio bien por el Betis, sí supuso para el Atleti un trance tan doloroso como fue el póquer de goles encajados por Oblak en la lóbrega noche londinense. Y se llega a esta cita en otra lóbrega noche y no por la climatología sino por todo lo lóbrega que suele ser una noche de lunes.

Último lunes de un octubre que recoge una trayectoria así que así en el Atleti y francamente gozosa para el Betis. En el ínterin un pulso también entre estrategas de muy distinta confesión. El pragmatismo puro y duro de Simeone frente a otro tipo de pragmatismo que aparece como con guante de seda en manos de Manuel Pellegrini. De todos modos, un apasionante choque de dos contendientes no tan iguales como refleja la tabla con el deseo de no perder comba por parte visitante y la obsesión verdiblanca de que la historia haga una tregua, una simple tregua.