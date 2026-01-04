Siempre es hora punta

Toda, absolutamente toda la banda horaria de un día cualquiera ha tomado el calificativo de hora punta. Y si, por ejemplo, usted deambula por Velázquez rumbo a Tetuán o viceversa se encontrará con una bulla similar a la que se produce en ese punto al paso de la Estrella camino de la carrera oficial. Es un hervidero humano el centro de la ciudad en este tiempo de derroche. Turbamulta perenne formada por mesnadas camino de ninguna parte, lo que hace intransitable una zona siempre instalada en esa hora punta perpetua. Estamos en el camino indudable que conduce a la muerte por los estragos que causa el éxito y ahí andamos, teniendo la obligación de eludir eso que fue llamado mejor cahíz de tierra. Y es éste un problema que no sólo no mengua, sino que vive en clara progresión geométrica y con visos evidentes de no vérsele la punta. Y el problema es que aquello tan cantado de la difícil facilidad de saber moverse por la bulla de antaño se ha convertido hogaño en un sinvivir al que no se le ve el final.