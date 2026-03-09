Hueco libre al azahar

Viendo cómo los árboles estaban cuajados de naranjas surgía el temor de que el azahar no encontrase hueco para aflorar. La copiosa lluvia había contribuido a la madurez de la fruta y era un espectáculo ver tanta naranja que ya empezaba a caer de maduras que ya estaban. Afortunadamente, por ejemplo la recoleta placita Doña Teresa Enríquez, así llamada en recuerdo de la fundadora de las hermandades sacramentales, apareció un día con el verde de la arboleda como único color y llegó la tranquilidad de que se le había hecho hueco a la flor. La flor que antecede al fruto ya puede aflorar para llenar de su aroma las noches sevillanas. Después fuimos viendo otros lugares donde reina el naranjo también prestos para que cuando el sol aparezca brote el azahar. Junto a la dama de noche, el azahar es la flor más cantada, la que llena de encanto las noches de la primavera recién nacida y fuente de inspiración para vates de toda laya. Sólo hay que esperar a que el sol ponga de su parte y todos felices.