Una idea con daños colaterales

Opiniones para todos los gustos y todo desde esa plataforma de salida de que nada es verdad ni mentira, pues todo es del color del cristal con que se mira. Viene a cuento de la extravagancia que resulta un Villarreal-Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami. Por dinero baila el perro y también LaLiga que preside Javier Tebas, auténtico padre de una idea que encierra un voluminoso tratado de agravios comparativos. Cuenta el dinero, claro que sí, y mucho, pero nunca debería primar a cuenta de una adulteración como ésta.

Con la herida abierta de la negativa recibida para el aplazamiento del debut liguero, no han tardado en bramar los hagiógrafos madridistas encabezados por ese canal propio de televisión que tanto emponzoña la competición. Todo el debate estriba en el cabreo madridista por la ventaja que supone que su principal rival juegue en terreno neutral una de sus visitas ligueras más complicadas.

Y aunque el fútbol patrio se circunscribe a cuanto ocurra en Realísimo y Barça habría que pensar también en la afición que profesa la fe del club de Fernando Roig. Nos ponemos en ese lugar para imaginar cómo bramarían béticos y sevillistas si uno de sus grandes citas como local se la llevan allende el océano. Puede ser considerada como una estafa para el socio que tiene en sus ilusiones ver a los grandes, a todos los grandes, in situ. Por tanto no estaría mal que se ponga pies en pared para abortar este despropósito.