Ni Jeni, ni Debo. El nombre de mujer en España es Carmen

No necesita presentación, aunque sea en medio de las temperaturas más altas, en julio siempre llega la devoción que no cambia, la de siempre. El universo cristiano se tiñe de marrón y blanco para albergar a la que es, sin duda, la devoción más universal y popular: la Virgen del Carmen. La que llena las iglesias de altares, la que en los azulejos nos recuerda su presencia perenne, la que tu abuela tenía encima de su cama y te enseñaba a rezarle.

Inalterable, no sujeta a modas, la del nombre de mujer en España, donde en cada casa habrá que felicitar no a una, sino a varias que llevan el nombre de Carmen o María del Carmen, y algún Carmelo por ahí también. Ha vencido a los nombres de telenovelas o de series, Carmen sigue siendo el nombre de las españolas. Intentan colarnos otros, pero no.

Llega el mes de julio y lo hace con la devoción del Carmen, a punto de cumplir casi 800 años desde aquel 16 de julio de 1251. Los hogares, los templos, las capillas domiciliarias, las sabatinas y los escapularios lucen en el pecho, en su medalla o en su tela marrón. Un universo de novenas, de rezos que mueven las Ánimas del Purgatorio buscando la salvación, que se lanzan a los mares y a los océanos buscando la protección de la Virgen del Carmen. La veremos en las playas y en los mares y también, las más antiguas, en el interior.

Aquí seguiremos rezando y saliendo en procesión, en sus centenares de cofradías repartidas por Andalucía fundadas desde el siglo XVI, llenando el 16 de julio de una presencia carmelitana en ciudades y pueblos, montañas y ríos, mares y puertos. Uno de esos días donde incluso los medios profanos de comunicación, las redes o la televisión, no pueden dejar de conectar con esta devoción de santos, de poetas y músicos, de místicos y pescadores. Carmen o jardín florido en los cármenes de Granada, o en la ópera más famosa con su nombre. Esta es nuestra historia, a la que no renunciamos. No está sujeta a modas, es la de siempre.

Aquí en Sevilla la veremos en San Leandro, en el Puente y en Santa Ana de Triana, en el Santo Ángel y en el Buen Suceso, en Las Teresas y en las de Santa Ana, en Santa Catalina y San Gil, en Su Eminencia, en San Pablo o Calatrava, en el Corpus y en Nervión, y en cada templo que la venera como San Roque, San Buenaventura, La Magdalena o San Benito, en toda la ciudad.

Es julio y llega la devoción de siempre: Carmen.