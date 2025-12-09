Jornada sin apenas avances

Los principales índices europeos cerraron con escasos movimientos, con algunas ligeras subidas en Alemania y España, pero caídas en los mercados de Francia y Reino Unido. El IBEX 35 cerró con un aumento del 0,1% y el Euro Stoxx 50 cerró plano.

En España, el IBEX 35 cerró sin grandes cambios, quedándose cerca de los 16.700 puntos. Las subidas estuvieron concentradas en los sectores de infraestructuras y utilities. Destacamos la subida de ACS del 2,5%, seguido de Sacyr e Indra, que registraron subidas del mismo nivel.

En Europa, destacamos la subida de Bayer, de un 4,6% tras un informe muy alcista del banco de inversión JP Morgan que elevaba su potencial de los 25 euros a los 50 euros. La parte negativa la volvieron a poner los sectores de lujo y automóviles, con Ferrari a la cabeza de los descensos con una caída del 3,5%.

En EEUU, conocimos una nueva oferta por Warner Bros Discovery. La productora audiovisual recibió una propuesta de compra por 30 dólares la acción por parte de Paramount, a pesar de que Netflix había ganado previamente en la subasta de la compañía con una oferta de 27,75 dólares por acción (23,25 en efectivo y 4,5 en acciones de Netflix).