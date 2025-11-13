Jornada de avances

Los principales índices europeos continuaron avanzando con solo el sector energético en rojo.

El Íbex 35 cerró con una subida del 1,4%, siendo de nuevo el mejor en Europa y el Euro Stoxx 50 avanzó un 1,1%.

La bolsa estadounidense estuvo a la espera de la votación de los legisladores de la Cámara de Representantes para el fin del cierre del Gobierno, que permitiría recuperar el acceso a los datos económicos que serán claves para definir las perspectivas de la Reserva Federal. Con la temporada de resultados prácticamente finalizada, los inversores están pendientes de las señales que puedan aportar los datos de empleo y de inflación.

Suiza podría cerrar esta semana un acuerdo con Estados Unidos para que reduzca los aranceles a productos suizos al 15%, en línea con la mayoría de productos de la UE.

La OPEP ha cambiado sus estimaciones para los mercados mundiales del petróleo en el tercer trimestre, pasando de un déficit a un superávit, ya que la producción estadounidense superó las expectativas, mientras que el propio grupo aumentó el suministro.

Anthropic planea invertir 50.000 millones de dólares para construir centros de datos personalizados.