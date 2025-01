Lewandowski y Mbappé, un regalo para LaLiga

Disfrutamos un decenio dorado en LaLiga con el mano a mano que disputaban Messi y Cristiano. El que aflojaba hacía de liebre y el rival se superaba a sí mismo. Fue una carrera impresionante que le dio lustre a una competición siempre amenazada por el supremacismo de la Premier. Por eso cuando Messi se fue a París y Cristiano al olor de los petrodólares hubo un rapto depresivo que creíamos que iba a eternizarse.

Y ahora, en esa lucha por acabar como máximo goleador andan goleando por un tubo y como no podía ser de otra manera dos goleadores contrastados. Uno que ya había demostrado de azulgrana lo que venía significando su mayor virtud en la Bundesliga y un recién llegado que, además, ya es diariamente postulado como próximo Balón de Oro. Y es que el aficionado madridista no encuentra la felicidad si el baloncito áureo no se lo lleva uno de su equipo.

Con el triple conseguido en Valladolid, Mbappé se halla a sólo dos goles de Lewandowski, con lo que la pugna ya está servida. De tal manera que vaya olvidándose Vinicius de tirar un penalti más. Y por si fuera poca cosa la velocidad de crucero de ambos, ahí, a tiro de piedra, se encuentra Raphinha, el futbolista estrella del momento. Es una competición ésta por el Pichichi apasionante y con trazas de equipararse con la que sostuvieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Aunque resulte doloroso reconocerlo, indudablemente son estos detalles los que más propalan la imagen de LaLiga en el mundo. El bipartidismo liguero se extiende al plano individual y no se ve el momento de que los logros estén más repartidos. Fue muy enriquecedor el duelo que Messi y Cristiano libraron desde 2009 a 2018, por lo que resulta muy positivo que en el escaparate de LaLiga surja este nuevo mano a mano entre dos pesos tan pesados como son el polaco y el francés.