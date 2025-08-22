Ligeras subidas en Europa

Los principales índices europeos cerraron ligeramente en positivo. El IBEX 35 terminó con una subida del 0,1%, el CAC 40 fue el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 0,4% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,2%. Banqueros centrales y economistas se dirigen al simposio económico en Jackson Hole, que se centrará en los cambios estructurales del mercado laboral.

El mercado está inquieto por el sector tecnológico y en especial los valores de inteligencia artificial a la espera de los resultados de Nvidia la próxima semana.

Rusia ha señalado que los intentos de resolver las cuestiones de seguridad relacionadas con Ucrania sin reunirse con Moscú son un “camino a ninguna parte”.

El sector privado de la Eurozona creció al ritmo más rápido en 15 meses, ya que la industria manufacturera ha salido de una recesión de tres años a pesar del acuerdo de aranceles para las exportaciones a EEUU. El índice compuesto de gestores de compras elaborado por S&P Global subió a 51,1 en agosto desde 50,9 en julio, por encima del umbral de 50 que supone expansión.

El crecimiento más rápido de la industria manufacturera desde 2022 provocó una caída de los precios de los bonos del Tesoro en toda la curva.