Los principales índices europeos cerraron con ligeros ascensos. Destacamos la subida del DAX alemán de un 0,6%, que volvió a ser uno de los mejores índices en Europa. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 0,3%, el IBEX 35 un 0,06% y el CAC 40 francés descendió un 0,03%.

En España, el IBEX 35 cerró cerca de sus máximos, destacamos la subida de Arcelor Mittal (+1,8%), de ACS (+1,7%) y de Cellnex (+1,3%). Los peores valores fueron Grifols (–3,2%), IAG (–3%) y Solaría (–2,8%).

En el plano empresarial, ayer conocimos que la compañía Endesa sufrió un hackeo que compromete datos sensibles de usuarios, las acciones de la empresa cayeron un 1,3%.

En el continente europeo, destacamos la subida de Prosus, tras la fuerte subida de madrugada de Tencent en China, en uno de los días con mayor volumen de las bolsas chinas, las acciones del conglomerado holandés subieron ayer un 3,7%. Otras empresas como Bayer o L’Oreal destacaron con subidas. El sector automóvil volvió a ser de los peores, con fuertes caídas en Stellantis (–4,3%) y BMW (–1,6%).