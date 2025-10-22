Los índices europeos cerraron con ligeros avances en una sesión en la que destacó la corrección del oro y la plata de un 5% y un 7% respectivamente. Los principales índices recuperaron la brusca caída tras la escalada de la tensión entre China y EEUU hace algo más de una semana, pero ayer se giraron a la baja desde sus máximos. A la espera de las negociaciones entre ambos países, la volatilidad se relajó.

El Euro Stoxx 50 avanzó un 0,1% mientras el Íbex 35 perdió un 0,4%. La temporada de resultados se inició en Europa con tono mixto, pero con sorpresas positivas. LVMH reportó la vuelta al crecimiento de las ventas en el último trimestre. Nestlé subió más de un 17% tras unas ventas mejores de lo esperado y el anuncio de un plan de reducción de personal. Por su parte, ASML comunicó un fuerte aumento de su cartera de pedidos relacionado con la demanda de la IA. Desde el 30 de septiembre la previsión del BPA del Stoxx 600 en el 3T se revisó al alza un 3,5%.

Los buenos resultados de RTX Corp beneficiaron al sector aeroespacial y de defensa europeo. También destacó la subida de General Motors de más de un 14% por sus previsiones de crecimiento de la división de camiones. El sector financiero recupera posiciones tras las caídas de la semana pasada.