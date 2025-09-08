Un lunes de punto final

Fecha remarcada en el calendario estival este 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen. Día clave éste porque en él se le daba carpetazo a la temporada de baños por los que podían permitirse tan exclusivo lujo. Esos mismos que, cuando aparecían las calores y cerraban los colegios, se iban a los baños con una cuadrilla de servidores y maletas como para una mudanza fijando para el día de hoy el punto final del verano, de su particularísimo y exclusivo verano. Día de la Virgen que, por ejemplo, en Chipiona tiene carácter de acontecimiento al rebufo de la Patrona, de esa Virgen negra de Regla que abandona por unas horas su santuario para meterse por la urdimbre urbana de una ciudad que ya no sabe qué hacer para cobijar la desmesurada demanda de veraneantes. Hoy te retrotrae a un pasado ya lejano ver por el Paseo de Regla una procesión que con su indiscutible sabor parece rescatada de los arcanos más recónditos y que significaba en otro tiempo la señal de que la temporada de baños había tocado a su fin.