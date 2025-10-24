Lo mejor, el puntito

Tras un partido decepcionante, el Betis salió del empeño con un empate que puede afirmarse que fue lo único positivo que sacó de la invernal noche belga. Sólo dos futbolistas repetían del choque en Villarreal con lo que se confirmaban unas rotaciones que supieron a sobredosis. Mayormente porque a pesar de los elogios al plantel queda demostrado que hay una gran diferencia en asuntos puntuales. Por ejemplo fueron decepcionantes las actuaciones de Deossa y de Riquelme, a la par que fue el fracaso del centrocampismo la causa principal del mal juego verdiblanco.

Ni una sola situación de gol a lo largo de los noventa minutos se contrarresta con el tiro de Oh al palo cuando el partido agonizaba. La fe con que los belgas iban al balón decidía la mayoría de los duelos y si el partido se quedó en el premio del empate fue por la propia falta de calidad del rival. No existiendo las conexiones entre líneas, el Betis apenas pasó la frontera de los tres cuartos y así es difícil ganar.

Pero lo cierto es que los cinco puntos de nueve no es mala cifra en una competición con una norma que permite escalar peldaños sin apenas victorias. Insistiendo en la falta de juego verdiblanco puede decirse que lo único bueno fue el resultado. Un empate decepcionante que pudo ser mucho peor y la confirmación de que no es lo mismo que sea Mengano que Fulano quien tenga plaza de titular. En fin que lo que pudo ser cruento se quedó en una decepción, sólo en eso, pero que no es poco.