Los índices europeos cerraron con un tono mixto en una sesión de movimientos estrechos tras los máximos históricos generalizados de ayer. Los inversores están a la espera de referencias importantes en los próximos días, como los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses, las reuniones de los bancos centrales y el posible acuerdo arancelario entre China y EEUU.

En Europa han destacado los resultados de Iberdrola que elevó sus previsiones para el conjunto del año, impulsando al conjunto del sector de utilities.

Por el contrario, el sector salud fue el peor en la sesión de ayer tras unos resultados de Novartis por debajo de lo previsto.

En EEUU, las compañías tecnológicas lideraban ayer los avances a la espera de los resultados que se publican en los próximos días. Microsoft inició la sesión con avances del 4% tras el acuerdo suscrito con OpenAI por el que tomará una participación del 27% en la compañía de IA, dentro de un proceso para convertirla en una sociedad con ánimo de lucro. Al cierre de la sesión europea, el índice S&P 500 avanzaba un 0,2% y el Nasdaq Composite un 0,6%.