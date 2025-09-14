Los niños de la motito

Con la destreza que el tierno infante manejaba la moto no cabe duda de que no era la primera vez que la conducía. Insólita imagen la del otro día a lo largo de Manuel Siurot y lo cierto es que da mucho que pensar. La deriva es inquietante y sobre la subversión de valores mejor será que corramos un velo mientras más tupido mejor. Entramos de lleno en lo de los pajaritos contra las escopetas, memorable definición de Jorge Valdano tras un caño de Chendo a Maradona en el mismísimo San Paolo napolitano. Estamos en un mundo sin pies ni cabeza y en el que la imagen de esos dos niños tan niños jugando a juegos de mayores con absoluta impunidad refleja fidedignamente el caos en que estamos instalados. La falta de autoridad que se ha instalado en nuestra vida, parece que para quedarse, romperá en unas consecuencias inimaginables. La ausencia de disciplina doméstica tiene unas consecuencias peligrosas y en este estado de cosas de qué forma podemos mirar hacia un horizonte mínimamente presentable.