No es sólo picaresca

Pasan las horas, se suceden los días y a medida que esto ocurre se nos van calentando las vísceras a la par que se nos hielan las entendederas. No puede ser cierto que en un país del primer mundo ocurran sucesos como el del choque de trenes del pasado domingo en las estribaciones de Sierra Morena. Y un servidor de Dios y de usted, antaño gran consumidor de AVE, nunca pudo suponer que un día pasaría algo así. Era la joya de aquella magnífica corona labrada en el 92, orgullo nuestro y envidia del mundo, un ejemplo de confort y puntualidad, sin que se derramase una gota del café a 300 por hora, una maravilla. Bueno, pues eso se ha ido por los desagües de la desvergüenza y como pasa cuando el agua se derrama, a ver quién es capaz de recogerla luego sin que se desperdicie una sola gota. Si se demuestra que todo se ha debido a un problema de mantenimiento defectuoso, el rosario de casos delictivos con dinero público se quedaría en pasajes de simple picaresca al lado de esta monstruosidad.