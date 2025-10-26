Pantomima en la oficina

Así por encima Alberto Casado no parece contar con gran vis cómica. Tal vez estaría incapacitado para contar un buen chiste. Su compadre, Rober Bodegas, lleva más carga de comedia en su aspecto y llego a tener algún problema con las apreciaciones de un mónologo calé. Surgidos de la cantera de Sé lo que hicisteis, Alberto y Rober hacen el humor sin aspavientos, sin apretar.

Como dúo Pantomima Full no parecía tener mayor recorrido que escenarios de aforo reducido, pero en sus vídeos virales es donde han sido destapados por un público amplio. Gente que reconoce o se reconoce en esos arquetipos sin distorsión que representan. Todos conocemos a un canallita (o a varios), a vendedores trileros, a cayetanos troleros y en general a toda esa fauna urbana y digital millennial que fueron desgranando semana por semana. Personajes pesados, tristes, rancios, insufribles. Desarmados con los rótulos, que son sus respuestas. Los roles de esa gente sin complejos y que a los demás nos despiertan vergüencita son el fuerte del dúo y es lo que sobresale en ese microcosmos lastimero de Entrepreneurs. Una cuadrilla de parias de la mediocridad y que se ha estrenado en Disney +.

Son casi vídeos de minutos y medio estirados a casi media hora, con más personajes complementarios y un Gonzalo de Castro que como padre pasado de vueltas se convierte en hermano mayor de los Pantomima. La comedia se mueve por gags y hay golpes que no requieren subrayados como sucede en Entrepreneurs. Da vergüenza ajena. En el buen sentido.