Lo peor, los espectadores

Estamos asistiendo a un recital de barbaries, de esas que sólo el hombre es capaz de perpetrar. Está el mundo en guerra y siempre suele ser a causa de personajes mesiánicos que no deberían tener carta de naturaleza entre el género humano. Guerras por todas partes y con protagonismo especial en Ucrania y en Gaza. La primera es por la vocación imperialista de un pseudozar y la segunda por la vengativa crueldad de un personaje que está a punto de conseguir que el antisemitismo reine en todos los rincones de la Tierra. Y como juez y, quizás, parte, un paranoico que pretende manejar los hilos del mundo, todos los hilos del mundo. Quiere decirse que sólo falta la chispa que haga cortocircuitarlo todo para que todo se una y la paguemos todos. Porque lo más previsiblemente trágico de todo esto es la actitud partidista de cuantos van de espectadores. Esto parece a punto de estallar a causa de que quienes cuentan con poder para pararlo no cesan de ejercer de bomberos que en vez de agua utilizan gasolina.