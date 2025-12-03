El valor del porcino

La reaparición de la peste porcina africana tres decenios después del último caso registrado encendió las alarmas del sector tanto en el aspecto sanitario como el económico. Descartada la repercusión en el ser humano (solo afecta al sector porcino), la preocupación se centró en el impacto que pudiera tener en el comercio, sobre todo el exportador. Esta crisis ha permitido poner en valor un sector que mueve más de 8.800 millones de euros en exportaciones, de los que, 3.700 corresponden a países extracomunitarios.

Suele ocurrir que solo se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena, pero esta vez no ha habido queja sobre la reacción de las Administraciones. Tanto la catalana como la central han sido celéricas, anunciando primero la nula repercusión en el ser humano y poniendo en marcha las medidas oportunas para evitar el contagio en las granjas, y efectivas, negociando con los países compradores para minimizar el impacto ante el anuncio de muchos de ellos de suspender la importación de productos españoles.

Aseguradas las ventas en el interior de la UE, el problema radicaba en las del resto del mundo, especialmente China, a donde se destina el 42% de esas ventas fuera de la UE. España exporta a 104 países, de los que tiene firmados protocolos de regionalización (es decir, que distinguen el origen de las exportaciones por regiones) con 24. El gigante asiático, gracias a ese protocolo, no ha tardado en mantener las compras excepto las de la zona afectada. Sin embargo, otros países las han bloqueado. La clave ahora, punto en el que las autoridades deben echar el resto para recuperar el mercado, es convencerles de que el brote está controlado y no supera los límites acotados. Y recuperar precios. De momento, lo que sí se ha constatado es una caída entre el 7% y el 17%, según fuentes del sector.