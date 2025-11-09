Propaganda y cortoplacismo

Cuando veas un informativo televisivo (vale la radio), ya sea de una cadena privada como gubernamental (recordemos, las cadenas públicas han dejado de existir), mantén la perspicacia y evita las dos o tres primeras noticias de entrada. Suelen ser, salvo catástrofes internacionales y sucesos de última hora, los temas levantados por los gabinetes de prensa para atacar o defender a dirigentes, directivos y judicatura en sus intrigas particulares.

Las noticias que nos afectan como la amplia clase media que fuimos, lo que nos afecta de verdad como ciudadanos, va en segundo plano. Tal vez en sexto lugar. Ahí van las informaciones sobre nuestro futuro, los sueldos, nuestros impuestos. Los problemas reales como los informes sobre pobreza o vivienda, servicios o la falta de inversiones útiles se pierden por la escaleta. O se omiten, que es peor.

Los políticos, los partidos, hace ya tiempo que dieron un golpe mediático y deciden la realidad moldeada por su cortoplacismo a través de portavoces y tertulianos, levantando aún más las trincheras de una guerra que hace décadas parecía ser solo cuestión de despachos. La política lo ha tomado todo para reclutar militantes y convencidos en los espacios destinados a la convivencia como debieron ser las redes sociales y los contenidos de la televisión. Todo es ya posición y opinión. Es decir: todo es propaganda. Una materia prima mucho más barata que gestionar e invertir. Es mucho más barata una cortina de humo que gestionar hospitales o hacer carreteras.