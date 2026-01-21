Recortes generalizados

Los principales índices europeos cerraron con caídas de en torno a un 1% por segunda jornada consecutiva ante la escalada de la retórica sobre una nueva guerra arancelaria.

El presidente Trump ha amenazado a Francia con subidas de los aranceles sobre el vino al 200% tras la negativa del presidente Macron de incorporarse al “Consejo de la Paz” impulsado por Trump.

La inestabilidad en los mercados se ha extendido a los bonos estadounidenses por la posibilidad de que entre las respuestas de Europa a la subida de los aranceles se mencione la retirada de inversiones en la deuda de EEUU.

Así, la resistencia de los países europeos a negociar la situación de Groenlandia en los términos que pretende Donald Trump ha provocado una escalada de las amenazas de subidas arancelarias y el riesgo de respuesta europea, provocando caídas generalizadas de las bolsas, del dólar y de los bonos estadounidenses.

La mayoría de los sectores del Stoxx 600 registraron descensos de en torno a un 1%, afectando tanto a cíclicos como a defensivos.

Tan sólo Tecnología, con ASML subiendo un 1,5%, y Energía por el rebote del petróleo cerraron con ligeras ganancias.