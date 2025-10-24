A remolque de las cuentas

El mercado europeo cerró ligeramente en positivo. El Euro Stoxx 50 subió un 0,5% en una sesión dominada por los resultados trimestrales. El IBEX 35 subió un 0,02% y el CAC 40 francés un 0,2% gracias al sector del lujo y los buenos resultados de Kering.

En España, destacamos la subida de Repsol de un 3,4% tras el repunte del petróleo al conocerse las sanciones de EEUU sobre varias empresas rusas. Las subidas vinieron acompañadas por Indra (+1,5%) y Mapfre (+0,7%). La parte negativa la puso Bankinter que cedió un 5% tras presentar resultados.

En Europa, se vivió una jornada repleta de resultados empresariales. En el lado positivo, destacamos la subida de del 8,7% de Kering tras presentar unos resultados que mejoraron las previsiones negativas que había sobre la compañía. La parte negativa la pusieron Dassault Systemes y STMicroelectronics, que cayeron entre un 13% y un 14% tras presentar resultados negativos.

En EEUU, destacamos las subidas en el sector de semiconductores, donde Micron subía un 3,4%. La parte negativa la puso Super Micro Computer con un descenso del 6.7%. Al cierre de la sesión europea, el S&P 500 subía un 0,3% y el Nasdaq Composite un 0,6%.