Rotaciones a granel en Genk

Tiempo de vino y muchas rosas el que se vive en el Universo Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. La estabilidad institucional acarrea estas bonanzas y así afronta el beticismo este dulce sinvivir de jugar a cada momento. Y tras el sabor a gloria del empate logrado el sábado en Villarreal, el no parar lleva al corazón de Limburgo, exactamente a Genk para contender con el Koninklijke Racing Club Genk, que así se denomina el rival de esta tarde. Aquel gol de Antony al Forest que arregló un desaguisado se hermana con el triunfo en casa del Ludogorets, por lo que en esta tercera jornada habla el saldo bético de cuatro puntos de los seis disputados.

Y también contribuye el buen estado anímico lo que la historia desvela sobre las andanzas belgas del Betis. Son todas muy buenas vibraciones con el plus de la curiosidad que supone ver qué se le ocurre a Pellegrini en cuanto a lo que ponga sobre el verde.

Puede ser un récord de rotaciones lo que el chileno pruebe, ya que el vértigo de la competición anuncia un herido Atlético de Madrid para la noche del lunes en la Cartuja. Elucubrar en cuanto a lo que piensa el responsable de este tiempo es optar a la equivocación, pero que van a ser pocos los supervivientes de Villarreal puede darse por hecho. Valles, Deossa, Riquelme, Ruibal, Bakambu, Altimira, incluso Antony tienen muchas posibilidades de titularidad, conque a ver qué pasa esta tarde, ya noche cerrada en Genk.