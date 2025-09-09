La selección, un hallazgo prodigioso

Si no fuese por el alegrón que suele darnos en estos tiempos el equipo nacional sería imposible admitir los efectos del que se ha dado en llamar Virus FIFA. Es un daño considerable el que se le hace al fútbol profesional, acentuado según se va bajando escalones. Y es que si es dañino en Primera resulta catastrófico en Segunda División al no pararse la competición mientras son reclamados futbolistas que suelen ser claves para sus equipos. Los futbolistas convocados por sus países en esa categoría suelen ser los mejores de cada plantel, ergo el daño es incuestionable.

Claro que todo eso se palia con la imagen que está dando la selección que ha aglutinado Luis de la Fuente. Es una delicia ver cómo esa pléyade de talentos tan jóvenes se dedican a bordar un fútbol de artesanía. Se prevé lo mejor y no sólo de futuro, sino de un presente espléndido. Lo de antier en el corazón de la Turquía más profunda fue un recital apto para todos los públicos, entendidos y absolutamente legos en la materia.

Ha conformado De la Fuente un bloque desde el buen gusto y el día que no está Fabián surge un portentoso Merino al que su estancia en la Premier le está viniendo como el agua a los garbanzos. Y en el meollo de este fantástico invento, el canario Pedri, digno sucesor de Xavi en la tarea de monitorizar el juego del equipo. Y para qué hablar de ese milagro llamado Lamine Yamal o de ese prodigioso hallazgo llamado Huijsen. Qué futuro y qué presente.