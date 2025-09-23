Los principales índices europeos tuvieron una sesión negativa. Destacamos los descensos del IBEX 35 que cerró con una bajada de 1,2% arrastrado principalmente por el sector financiero. En Europa el Euro Stoxx 50 cerró con un descenso del 0,3%, mientras que el Dax alemán perdió un 0,5% debido a los profit warning de Volkswagen y Porsche.

En España, la noticia del día fue el aumento de la prima en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El BBVA realizó un aumento del 10% sobre la oferta ya planteada, algo que hace que la OPA sea menos rentable para los accionistas actuales de BBVA. A pesar de ello, el consejo del Banco Sabadell considera muy débil la OPA. Ambos bancos fueron los peores parados de la sesión con descensos del 3,9% en el Sabadell y del 2,65% en el BBVA. El lado positivo en el parqué español lo puso Indra con una subida del 4,3%, seguido del sector de utilities que actuó como refugio para los inversores.

En EEUU, Donald Trump afirmó que ha acordado reunirse con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre de la APEC en Corea del Sur, que está prevista para los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre.