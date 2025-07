Sevilla en la Montaña

Revitalizado el toreo gracias, entre otros motivos, a la pujanza de ferias como la de Santander, demostrado queda que dicha feria es el faro actual de las ferias del Norte. Desaparecida Vitoria, en horas muy bajas Bilbao y con San Sebastián en no se sabe si carne o pescado, Santander es lo que más brilla en la cornisa cantábrica. También Gijón anda queriendo sortear los innumerables obstáculos que pone su deleznable clase política, pero ya no queda mucho donde agarrarse. Y en estos días vemos cómo la plaza de Cuatro Caminos ofrece una programación que por su coherencia se hace especialmente atractiva con platos tan fuertes como el de esta tarde. Si la Torre del Oro está en el escudo de Santander en recuerdo a Bonifaz, hoy en la acogedora plaza santanderina se anuncia un duelo que más sevillano no puede ser. Se enfrentan mano a mano el genial Morante de La Puebla y el gran Juan Ortega, lo que hará que Cuatro Caminos se convierta en Maestranza por unas horas. Quién estuviera allí.