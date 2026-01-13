El ‘show’ de Trump arrasa audiencias

Hay tantos conflictos abiertos en el mundo y tantos frentes informativos que los telediarios deberían durar hora y media y los periódicos triplicar sus páginas. Como eso no parece viable, hay que elegir en las redacciones qué asuntos se publican y cuáles quedan para otro día; o para nunca. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo con la Revuelta de las mujeres de Irán, hartas de la dictadura teocrática, punta de lanza de un heroico movimiento juvenil que ya ha pagado con centenares de muertos la protesta; o con el drama de Somalia, donde se autoproclamó en 1991 la secesión del norte del país convertido en Somalilandia, Estado reconocido, por el momento, sólo por Israel; o lo que sucede con el genocidio de Gaza, donde se firmó un alto el fuego pero sigue la barbarie con demoliciones, bombardeos y disparos de fusil sobre los refugiados. Salvo excepciones, estas noticias sobreviven gracias al impulso de las redes sociales.

La mirada vira a América porque allí, a diario, actúa ante las cámaras Donald Trump; y nunca aburre a la audiencia. Puede ser que la atemorice, pero aburrirla nunca. Arrasa. Abrió el año con la intervención militar en Venezuela para “extraer” a Maduro y a su esposa llevándolos ante un tribunal de Nueva York; y pasó a hablar de Cuba, Colombia y Groenlandia.

Nunca un cambio de año había supuesto de golpe, sólo en días, un cambio de época. En las primeras semanas de 2026 nos hallamos en un mundo bien distinto con una geopolítica en ebullición y con un lenguaje desde el poder más propio del matonismo que de la diplomacia. Por ejemplo, Trump se burla de los groenlandeses tras advertirles que se quedará la isla ártica por las buenas o por las malas, comentando que van a reforzar su defensa con un nuevo trineo con perros.

En menos de dos semanas hemos visto, sobre la película de fondo de las citadas tragedias en Gaza, Ucrania, Irán, Somalia y otras, la operación “extracción” en Venezuela –“extracción” como eufemismo de “secuestro”– y el asesinato policial en Minneapolis de una joven madre estadounidense, Renee Nicole Good, que Trump y Vance justifican como “legítima defensa” cuando los vídeos lo desmienten. El recorrido de la protesta ciudadana contra los abusos policiales está por ver a donde llega, pero junto con el malestar por la carestía de la vida, son los dos adversarios principales de Trump ante las elecciones intermedias. La subida de aranceles a otros países, de momento, ha traído como consecuencia la bajada del dólar y un repunte de la inflación que castiga a las clases populares.

El año 2026 no defraudará como espectáculo incesante de noticias. Venezuela debe abrirse a una transición democrática, mientras que Estados Unidos parece abocarse a una transición hacia la autocracia. Colombia seguramente neutralizará las amenazas trumpistas de una intervención si va bien la inminente visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, Pero no se descartan intervenciones puntuales contra carteles de la droga en México, o actuaciones en otras latitudes insólitas como recientemente en Nigeria.

Lo que está sucediendo renueva el cheque en blanco de Vladimir Putin para su invasión en Ucrania y da alas a Pekín para la anexión en el futuro de la isla de Taiwán.

Pero la primera isla objetivo es Groenlandia, una verdadera prueba para Dinamarca y para toda Europa. Si la Unión Europea falla en su defensa, su descrédito se disparará.