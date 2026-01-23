Sólidos avances

Los principales índices europeos cerraron la sesión con subidas cercanas al 1%.

Destacamos la subida del EuroStoxx 50 de un 1,2% gracias a la subida de Volkswagen tras presentar sus resultados trimestrales.

Por índices, el Íbex 35 cerró con una subida del 1,3%, el CAC 40 francés del 1% y el DAX del 1,2%.

En España, la jornada estuvo liderada por el sector acerero, donde destacamos la subida de ArcelorMittal (+6,5%) y de Acerinox (+4,3%). En Europa, destacamos la subida de Volkswagen (+5,6%) tras reducir sus inventarios y mejorar su flujo de caja neto hasta los 6.000 millones de euros, mil más que el año anterior.

Además, destacamos la subida de Infineon y Bayer con subidas superiores al 3% en las empresas alemanas.

En Estados Unidos, conocimos los resultados de Procter & Gamble (+2,5%), de GE Aerospace (–6,5%) y Abbott Laboratories (–8%).

Esto conllevó distintas reacciones entre las compañías, después de que las perspectivas para 2026 de GE Aerospace quedasen por debajo de lo esperado por los inversores alcistas y Abbott Laboratories no cumpliera las expectativas de ingresos para el cuarto trimestre de 2025.