El IPQUEEE??!!!

No por esperada la noticia iba a ser menos mala. El Índice de Precios al Consumo (IPC) sumaba una nueva subida y se colocaba en el 9,8% en su tasa interanual. La energía, los carburantes y los alimentos fueron los productos que más hicieron subir este índice que indica la inflación de un país y que tiende a ahogar y a hacernos perder poder adquisitivo cada vez que pasa.

Hacía casi 40 años que no se veían unas cifras así. En TVE rescataban la pieza dedicada al IPC de mayo de 1985 con mini encuesta en los mercados, para enlazar después con la de este año. Mismas caras, mismas respuestas, misma resignación.

Esas cifras con las que bombardeamos los medios cada mes, al final en lo que se transforman es en un lastre para miles de familias que la sufren a la hora de ir al mercado, al pensarse dos veces si encender el calefactor o el aire acondicionado, o jurar en arameo al descolgar la manera del surtidor de las gasolineras.

Surtidores de gasolina que reclaman no aplicar la reducción de los 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno, como los de las estaciones de servicio low cost, en base a que la medida supondrá el estrangulamiento de los negocios de cientos de pequeños empresarios y por considerarla además contra la libertad del empresario.

Contra la libertad del consumidor también ha regulado el Gobierno hoy al legislar en torno al número de unidades del producto que nos podemos llevar del supermercado. Gracias acaparadores sin sentido. Ya no podré llevarme 250 litros de aceite de girasol del súper, o 150 rollos de papel higiénico siempre que quiera.

Retomemos lo de las cifras macroeconómicas que te parten la cara en tu día a día, porque en el caso de las empleadas de hogar y cuidados, que celebraron su día este 30 de marzo, suponen además saberse el único colectivo en el que no tienen que recibir una causa justificada de despido ni derecho a cobrar el paro. Doble drama.

De partir caras, interpretativamente quiero decir, no como Will Smith, también dio muchas clases Bruce Willis quien anunció que se retira del mundo de la interpretación al padecer afasia. Encasillado eternamente en el personaje de John McClane de la Jungla de Cristal en sus múltiples entregas, la carrera de Willis se fue apartando poco a poco de la buena pinta que tenía en su debut en la serie 'Luz de Luna', o su papel en 'Pulp Fiction' a las órdenes de Tarantino. Una pena.

Termina el 30 de marzo y no puedo hacerlo sin acordarme de ese Barça-Real Madrid femenino en un Camp Nou repleto. Más de 91.000 espectadores. Récord del mundo. Me parecería estupendo si no fuera porque ese hecho hace que las televisiones se hayan quedado con ese dato y no con el acontecimiento deportivo en sí. No he logrado ver los goles del partido completos en ningún informativo. Público sí, eso sí me han enseñado mucho.